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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей 

Вести.Ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Федеральная торговая комиссия США намерена взыскать с компании Facebook пять миллиардов долларов. Такая выплата — наказание за нарушения при обработке персональных данных пользователей.
Разбирательство в отношении компании Марка Цукерберга началось больше года назад после громкого скандала. Тогда стало известно, что социальная сеть передала личную информацию о примерно 87 миллионах пользователей британской компании Cambridge Analitica.
В ближайшее время регулятор направит соглашение по поводу взыскания с Facebook пяти миллиардов в министерство юстиции США. В документе содержатся новые требования властей относительно хранения персональных данных, сообщает телеканал "Россия 24".
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Интернет , Марк Цукерберг , Министерство юстиции США , США
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