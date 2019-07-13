«Приватности больше нет»: экс-сотрудник ЦРУ о прослушке Google пользователей

Google признали, что команды в голосовом помощнике действительно прослушиваются, однако заверили, что никто не может получить доступ к личным данным пользователей. Однако экс-сотрудник ЦРУ не согласен с этим.

Менеджер по продукции компании Google Дэвид Монсис признал, что озвученные в голосовом помощнике команды регулярно прослушиваются. По его словам, это делается для модернизации сервиса и создания новых продуктов, таких, как Google Assistant.

Однако один из экспертов компании допустил утечку данных, после чего началось внутреннее расследование. Google уверяет, что хоть голосовые сообщения и попадают к языковым экспертам в разные страны, сотрудники не могут знать, кому конкретно принадлежит запись, и не имеют доступ к личной информации пользователей. При этом в блоге компании говорится о том, что от всего объема голосовых команд изучается лишь 0,2%.

Экс-сотрудник Службы психологических операций армии США Скотт Беннетт рассказал, что Google не заявил о главном — личные данные пользователей сохраняются. На его взгляд, нарушение конфиденциальности там налицо — компания была обязана извещать об использовании этой информации.

«Google не сделал этого. Вот почему люди становятся очень враждебными и подозрительными в отношении того, что Google записывает их голосовые команды и другие данные. Цели начинают казаться американцам сомнительными», — цитирует «360» эксперта.

Кроме того, есть факты, доказывающие слив пользовательских данных. Так, в 2013 году экс-агент АНБ Эдвард Сноуден обнародовал данные о том, что спецслужбы США и Великобритании следят за людьми в Сети. Вслед за этим заявлением Apple , Google, Microsoft , Facebook признались, что знали о перехвате личной информации.

Беннетт предполагает, что Google может продолжать передавать данные пользователей ФБР , правоохранителям, департаменту правосудия и другим службам.

«Приватность американцев находится под угрозой. Люди все менее доверяют высоким технологиям», — подчеркнул Беннетт.

Он уверен, что в современном мире полностью защитить свои данные невозможно — как минимум, в США. Он добавил, что конфиденциальность можно восстановить только в случае появления конкурента у Google.