Эксперты обнаружили вирус, маскирующийся под WhatsApp

Аналитики израильской компании Check Point Research нашли вирус, способный маскироваться под популярные приложения.

На своем сайте эксперты сообщили о программе "Агент Смит". Она заражает смартфон, используя уязвимости операционной системы Android. Вредоносный софт попадает на устройство, когда владелец скачивает фоторедактор или игру, а затем маскируется под иконки уже установленных приложений, вроде мессенджера WhatsApp или под браузер. В них после этого появляется навязчивая реклама.

По данным компании, от вируса пострадали более 25 миллионов пользователей по всему миру, в том числе и в России. Больше всего зараженных устройств в Индии — около 15 миллионов зафиксированных аналитиками случаев.