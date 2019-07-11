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Эксперты обнаружили вирус, маскирующийся под WhatsApp 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аналитики израильской компании Check Point Research нашли вирус, способный маскироваться под популярные приложения.
На своем сайте эксперты сообщили о программе "Агент Смит". Она заражает смартфон, используя уязвимости операционной системы Android. Вредоносный софт попадает на устройство, когда владелец скачивает фоторедактор или игру, а затем маскируется под иконки уже установленных приложений, вроде мессенджера WhatsApp или под браузер. В них после этого появляется навязчивая реклама.
По данным компании, от вируса пострадали более 25 миллионов пользователей по всему миру, в том числе и в России. Больше всего зараженных устройств в Индии — около 15 миллионов зафиксированных аналитиками случаев.
Отмечается, что вирус изначально распространялся через ресурс 9apps, который принадлежит китайской компании Alibaba, однако эксперты нашли похожее вредоносное ПО и в Google Store. Там заявили, что уже удалили приложения из магазина.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Alibaba , Google
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