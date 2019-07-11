Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поиск любви в Tinder обернулся для студентки головокружительной карьерой в порно 

Lenta.ru 1 час назад
Студентка из США по имени Эмили стала известной порноактрисой, получив предложение о съемке в приложении для знакомств Tinder. Историю девушки приводит таблоид The Sun со ссылкой на документальный фильм канала Channel 4.
Агент нашел 21-летнюю Эмили в сети и притворился, что тоже ищет любовь. Он общался с ней длительное время и заслужил доверие, прежде чем сделать деловое предложение.
По словам актрисы, тогда она посещала учебное заведение в Алабаме и специализировалась на психологии. Чтобы обеспечить себя, ей приходилось работать одновременно на двух работах — официанткой в японском ресторане и администратором в кабинете офтальмолога. Она согласилась на пробы в порно, так как решила, что ей «нечего терять».
За год работы под псевдонимом Джианна Диор (Gianna Dior) девушка снялась в сотне фильмов. По ее словам, она зарабатывает почти тысячу долларов в час (около 60 тысяч рублей). Однако семья отвернулась от девушки: особенно тяжело ее новую жизнь воспринимает отец-христианин. Он постоянно пишет ей письма, в которых просит вернуться к учебе.
Порнорежиссер Майк Квазар (Mike Quasar), сотрудничавший с Диор, заявил, что сопереживает ее отцу. Он уверен, что если бы его дочь захотела сняться в порно, он был наложил на себя руки.
«Я знаю, что это делает меня большим лицемером, потому что я, безусловно, готов снимать чужих дочерей, делающих ужасные вещи», — заключил он.
Последние новости
Рубль резко вырос Зеленский отреагировал на обстрел колонны в Донбассе Названы имена задержанных за разбой бойцов спецназа ФСБ
Комментарии3
Интернет , Видео , В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети оценили предложение переименовать Россию54
Грузины оценили желание главы «Рустави-2» мочиться в вино248
«Сломался и впал в истерику»99
Россия накажет Грузию без санкций765
Пригожин пострадал из-за критики «Рустави 2»1
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть