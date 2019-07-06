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«Будь моими глазами». Слепым вызвались помогать более 2 млн волонтеров 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Сети завирусилось приложение Be My Eyes. Оно позволяет зрячим людям оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры в буквальном смысле становятся глазами для слепых. Подробности рассказал портал Boredpanda.
Приложение Be My Eyes было запущено в 2015 году с целью сделать окружающий мир более доступным для людей с нарушениями зрения. Им пользуются около 130 незрячих или слабовидящих людей. Готовых помочь им добровольцев уже более двух миллионов.
Принцип работы программы прост: слепой совершает видеозвонок, который может принять любой из свободных волонтеров. Один человек объясняет или показывает свою проблему, второй — эту проблему решает. Доброволец готов подсказать, какой режим стирки рекомендован на ярлычке новых брюк, сколько стоит коробка конфет по акции или не истек ли у молока срок годности.
Приложение создал Хансом Йоргеном Вибергом. Он сам относится к категории слабовидящих людей, которые ежедневно сталкиваются с сотней бытовых проблем. Теперь его разработка помогает таким, как он людям, в считанные секунды с помощью других людей и современных технологий находить упавшую вещь или определять, нужный ли автобус подъехал.
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Интернет , Общество
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