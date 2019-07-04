Глобальный сбой с Facebook, Instagram и WhatsApp: что это было?

Соцсети Facebook и Instagram заявили о решении проблем, которые привели к сбою в их работе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik рассказал о возможной причине сбоя.

Facebook и Instagram сообщили, что решили проблемы, которые привели к сбоям в работе социальных сетей вечером в среду.

"Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", — говорится в сообщении Facebook в Twitter.

Instagram также сообщил в Twitter об устранении проблем.

Пользователи WhatsApp, Instagram и Facebook, согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, стали сообщать о сбое в работе сервисов примерно в 18.00 мск среды. Технические неполадки наблюдались по всему миру.

В интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, с чем был связан произошедший сбой.