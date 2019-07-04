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Глобальный сбой с Facebook, Instagram и WhatsApp: что это было? 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Соцсети Facebook и Instagram заявили о решении проблем, которые привели к сбою в их работе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik рассказал о возможной причине сбоя.
Facebook и Instagram сообщили, что решили проблемы, которые привели к сбоям в работе социальных сетей вечером в среду.
"Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", — говорится в сообщении Facebook в Twitter.
Instagram также сообщил в Twitter об устранении проблем.
Пользователи WhatsApp, Instagram и Facebook, согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, стали сообщать о сбое в работе сервисов примерно в 18.00 мск среды. Технические неполадки наблюдались по всему миру.
В интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, с чем был связан произошедший сбой.
"Это не было связано с хакерами, хотя этот вопрос тоже можно исследовать. Ситуация возникла в центре обработки данных, где находится значительная часть данных пользователей. Этот сбой был одним из самых продолжительных за всю историю (существования данных соцсетей, — ред.). Компаниям, в виду значительного роста аудитории, не удается решить вопрос создания надежной системы резервирования каналов и центра обработки данных, которые вступали бы в работу при возникновении нештатных ситуаций. Если это не будет сделано в ближайшее время, мы увидим повторение подобных ситуаций, что может негативно сказаться на стоимости компаний и показателях", — сказал Денис Кусков.
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Интернет , Статьи , Денис Кусков , ИА Sputnik
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