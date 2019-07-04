Роскомнадзор вспомнил анекдот в связи со сбоем в работе Facebook

Роскомнадзор отреагировал на обвинения в адрес ведомства в сбое работе сервисов Facebook в России

«По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook — действия РКН. Ну, что мы можем сказать на это? «Неси еще патроны, Петька!», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В среду сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, зафиксировал сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook, которые продолжались до 3.00 четверга, когда сервисы сообщили о решении проблем.

Напомним, в июне Роскомнадзор присоединился в Twitter к флешмобу «Вам что, серьезно так сложно?!», в официальном аккаунте ведомства появилось негодующее обращение к СМИ, которые не могут правильно маскировать нецензурную брань.