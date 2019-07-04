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Роскомнадзор вспомнил анекдот в связи со сбоем в работе Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор отреагировал на обвинения в адрес ведомства в сбое работе сервисов Facebook в России.
«По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook — действия РКН. Ну, что мы можем сказать на это? «Неси еще патроны, Петька!», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В среду сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, зафиксировал сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook, которые продолжались до 3.00 четверга, когда сервисы сообщили о решении проблем.
Напомним, в июне Роскомнадзор присоединился в Twitter к флешмобу «Вам что, серьезно так сложно?!», в официальном аккаунте ведомства появилось негодующее обращение к СМИ, которые не могут правильно маскировать нецензурную брань.
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Интернет , Роскомнадзор
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