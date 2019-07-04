«Известия»: в России проанализируют влияние сетей 5G на здоровье населения

Профильные российские министерства и ведомства проведут исследование по изучению влияния сетей пятого поколения (5G) на здоровье людей. Об этом сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на проект техзадания.

Целью исследования является "актуализация норм и правил использования оборудования сотовой связи в свете предстоящего внедрения в России 5G". В результате работ планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по цифровым технологиям при АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей — крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором, и правительство РФ — прим. ТАСС) одобрила дорожную карту по беспроводным технологиям. Согласно проекту, к 2024 году в РФ предполагается создание 25 пилотных зон 5G на основе отечественного оборудования.

Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сейчас. 5G — новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с.