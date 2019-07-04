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«Известия»: в России проанализируют влияние сетей 5G на здоровье населения 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Профильные российские министерства и ведомства проведут исследование по изучению влияния сетей пятого поколения (5G) на здоровье людей. Об этом сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на проект техзадания.
Целью исследования является "актуализация норм и правил использования оборудования сотовой связи в свете предстоящего внедрения в России 5G". В результате работ планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи.
По данным газеты, проведение исследования в конце июня одобрили Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). Финансированием проекта, как заявил изданию представитель Минкомсвязи Евгений Новиков, займется правительство Москвы. Проект техзадания, по его словам, был разработан ДИТ Москвы.
Ранее сообщалось, что рабочая группа по цифровым технологиям при АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей — крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором, и правительство РФ — прим. ТАСС) одобрила дорожную карту по беспроводным технологиям. Согласно проекту, к 2024 году в РФ предполагается создание 25 пилотных зон 5G на основе отечественного оборудования.
Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сейчас. 5G — новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с.
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Комментарии1
Интернет , Наука и техника , Евгений Новиков , Минздрав РФ , Минкомсвязи РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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