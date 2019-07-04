Статьи интернет-энциклопедии о G20 на 72 языках сопровождает одна и та же карта мира. Страны «Большой двадцатки» на ней синего цвета, страны, представленные на саммите 2018 года в Буэнос-Айресе лишь как как члены ЕС, — голубого, страны-гости саммита — цвета фуксии, все остальные — серого. Крым на ней синего, российского, а не серого, украинского, цвета.
Статьи на «Википедии» пишут и редактируют ее пользователи. Соучредитель организации «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич рассказал изданию, что «по-хорошему» на «Википедии» всегда должны быть представлены две карты, если статья посвящена спорным территориям. Отражение разных точек зрения на вопрос позволяет избегать «войны» пользовательских правок.