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«Википедия» признала Крым российским 

Рамблер + ещё 2 26 минут назад
Крым — это Россия по версии «Википедии», в том числе украинской. Об этом сообщают «Известия».
Статьи интернет-энциклопедии о G20 на 72 языках сопровождает одна и та же карта мира. Страны «Большой двадцатки» на ней синего цвета, страны, представленные на саммите 2018 года в Буэнос-Айресе лишь как как члены ЕС, — голубого, страны-гости саммита — цвета фуксии, все остальные — серого. Крым на ней синего, российского, а не серого, украинского, цвета.
Статьи на «Википедии» пишут и редактируют ее пользователи. Соучредитель организации «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич рассказал изданию, что «по-хорошему» на «Википедии» всегда должны быть представлены две карты, если статья посвящена спорным территориям. Отражение разных точек зрения на вопрос позволяет избегать «войны» пользовательских правок.
Интернет , Видео , Политика , ЕС , Республика Крым
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