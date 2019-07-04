Статьи на «Википедии» пишут и редактируют ее пользователи. Соучредитель организации «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич рассказал изданию, что «по-хорошему» на «Википедии» всегда должны быть представлены две карты, если статья посвящена спорным территориям. Отражение разных точек зрения на вопрос позволяет избегать «войны» пользовательских правок.