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Facebook и Instagram полностью восстановили работу после сбоя 

Rambler News Service + ещё 10 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о полном восстановлении работы после глобального 11-часового сбоя, следует из объявлений соцсетей в Twitter.
«Ранее некоторые люди и компании испытывали проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. С тех пор проблема была решена, и работа должна быть восстановлена на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», — заявили представители Facebook около 04:00 мск.
В сообщении Instagram говорится о восстановлении работоспособности сервисов примерно в это же время.
Причины сбоев представители платформ не раскрывают.
Вечером 3 июля в работе Facebook, WhatsApp и Instagram был зафиксирован крупный сбой, свидетельствовали данные портала Downdetector. Facebook и Instagram в своих аккаунтах в Twitter отреагировали на сбой в работе обеих соцсетей. В социальных сетях от российских пользователей появились предположения о том, что к масштабному сбою сервисов Facebook могли привести действия регулятора.
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