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Миллионы пользователей Android скачали обновление и стали жертвами мошенников 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами обмана, загрузив из Google Play приложение Updates for Samsung («Обновления для Samsung»), предлагающее юзерам получить пакеты улучшений от якобы официального разработчика. Об этом сообщает работающая в сфере кибербезопасности компания CSIS.
После установки приложения юзеры оказываются на странице updato.com со множеством рекламных объявлений. Их можно убрать за 9 долларов (примерно 570 рублей). Также пользователю предлагается годовая подписка на обновления смартфона за 34,9 долларов (около 2,2 тысячи рублей). Она осуществляется не через сервис GooglePlay. Приложение перенаправляет данные кредитной карты на updato.com.
В Updates for Samsung есть опция загрузить обновления бесплатно. Однако эксперты из CSIS обнаружили, что скорость скачивания в этом случае составляет всего лишь 56 килобайт в секунду. Кроме того, соединение постоянно прерывается. У специалистов так и не получилось скачать обновления бесплатно.
Аналитик CSIS Алексейс Купринс (Aleksejs Kuprins) рассказал в интервью ZDNet, что он обратился в GooglePlay с просьбой удалить приложение из магазина. По его мнению, программу нельзя назвать вредоносной. Купринс определяет ее скорее как мошенническую и советует пользователям устанавливать обновления только из меню настроек смартфона.
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Интернет , Гаджеты , CSIS , Google
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