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В официальную рекламу Google просочилась русская брань 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В официальной рекламе Google обнаружили транслит нецензурных выражений из русского языка. На это обратил внимание «Двач».
В ролике «Представь себя в Google» (See yourself at Google) одна из сотрудниц садится за ноутбук. В следующем кадре показан экран, на котором в строчках кода есть русские слова латинскими буквами.
На 33 строке в коде транслитом написано «govno jopa barebuh suka», а на 36 строке — «pidar gopa». Судя по монтажной склейке, данные слова на клавиатуре вводит не та же девушка, которую показывают за ноутбуком.
Реклама была опубликована 26 июня 2019 года на YouTube-канале компании. Пока в Google никак не отреагировали на такую находку в их ролике.
Ранее участник южнокорейской музыкальной группы BTS Пак Чи Мин подвергся критике в сети после того, как позировал на фото в свитере с нецензурной надписью на русском языке на груди.
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