Восковые фигуры Захарченко и Моторолы из музея ДНР испугали пользователей сети

Пользователь Михаил Голуб опубликовал в Twitter фотографии из музея самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Пользователи сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов «Дом восковых фигур». Фигуры называли «смесью Ленина и упоротого лиса», а также советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР. Также в комментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур.