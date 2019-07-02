Пользователь Михаил Голуб опубликовал в Twitter фотографии из музея самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
На снимке изображены восковые фигуры первого главы ДНР Александра Захарченко (в центре), командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной Моторола, слева) и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви (справа).
Пользователи сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов «Дом восковых фигур». Фигуры называли «смесью Ленина и упоротого лиса», а также советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР. Также в комментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур.