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Роскомнадзор обсудит замечания к закону о защите Рунета 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор пообещал учесть все поступившие замечания к законопроекту об устойчивом Рунете и провести в июле публичные слушания по ним, передает «Интерфакс».
«Все поступившие замечания будут проанализированы. В июле 2019 года ведомство инициирует продолжение обсуждения наиболее конструктивных, предметных и профессиональных замечаний в формате очного диалога с привлечением всех заинтересованных сторон», — сообщили в ведомстве.
Пакет подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации федерального закона №90-ФЗ, планируется принять до 1 августа 2019 года.
В настоящее время проходит общественное обсуждение 11 проектов нормативно-правовых актов, еще 5 аналогичных документов уже прошли эту процедуру.
В Роскомнадзоре рассказали, что свои замечания высказали представители деловых объединений, общественных организаций, регионального операторского сообщества, операторы связи «большой четверки» и отраслевые эксперты.
В ведомстве назвали общественное обсуждение «конструктивным диалогом» и отметили, что некоторые СМИ тиражируют критические замечания вне контекста.
Ко второму чтению законопроекта об устойчивом Рунете поступило 58 поправок, 27 из которых были приняты, а 31 была отклонена.
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Роскомнадзор , Интерфакс
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