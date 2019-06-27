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Twitter добавит новые пометки для «плохих» публикаций из‐за Трампа 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Twitter начнет помечать как «плохие» публикации политиков, чьи высказывания не соответствуют правилам социальной сети. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Washington Post.
Американская компания добавит в сервис новую функцию, позволяющую компании ставить пометки на твитах, противоречащих правилам компании.
Таким образом, на «плохих» публикациях будет появляться надпись:
«Правила Twitter об оскорбляющем поведении применяется к этому твиту, но он представляет общественную ценность».
Для прочтения пользователям придется кликнуть на сообщение компании. Это лишит автора приоритета в строке поиска.
Изменения затронут верифицированные страницы представителей политической элиты, чиновников, у которых более 100 тысяч подписчиков. Наиболее пристальное внимание компания сосредоточит на претендентах на выборную должность или кандидатов на государственный пост.
Такие меры направлены на сокращение негативных и агрессивных публикаций политиков, в частности, президента США Дональда Трампа.
Между тем вопрос о предпринимаемых компанией мерах к сообщениям, нарушающим правила, привлек Трамп. Накануне, 26 июня, он также обвинил администрацию соцсети в создании помех для пользователей, желающих на него подписаться.
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Комментарии
Интернет , В мире , Дональд Трамп
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