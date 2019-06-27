Twitter добавит новые пометки для «плохих» публикаций из‐за Трампа

Twitter начнет помечать как «плохие» публикации политиков, чьи высказывания не соответствуют правилам социальной сети. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Washington Post.

Американская компания добавит в сервис новую функцию, позволяющую компании ставить пометки на твитах, противоречащих правилам компании.

Таким образом, на «плохих» публикациях будет появляться надпись:

«Правила Twitter об оскорбляющем поведении применяется к этому твиту, но он представляет общественную ценность».

Для прочтения пользователям придется кликнуть на сообщение компании. Это лишит автора приоритета в строке поиска.

Изменения затронут верифицированные страницы представителей политической элиты, чиновников, у которых более 100 тысяч подписчиков. Наиболее пристальное внимание компания сосредоточит на претендентах на выборную должность или кандидатов на государственный пост.

Такие меры направлены на сокращение негативных и агрессивных публикаций политиков, в частности, президента США Дональда Трампа

Между тем вопрос о предпринимаемых компанией мерах к сообщениям, нарушающим правила, привлек Трамп. Накануне, 26 июня, он также обвинил администрацию соцсети в создании помех для пользователей, желающих на него подписаться.