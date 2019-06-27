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Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США. Об этом, как пишет ТАСС, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
По его словам, управление атаками на российские интернет-ресурсы, как правило, ведется из центров в США и Евросоюзе.
«Они [центры] имеют четкую локализацию для сохранения полного контроля над их функционированием. Около трети центров управления бот-сетями находится на территории США», — пояснил он.
Большинство кибератак на Россию нацелены на добычу данных о технологиях в оборонной, атомной промышленности и ракетостроении, отметили в НКЦКИ.
18 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил данные о последовательных кибератаках на российские государственные ведомства и объекты критической инфраструктуры.
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Интернет , Наука и техника , Дмитрий Песков , ЕС , ИТАР-ТАСС , США
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