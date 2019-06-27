Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России

Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США . Об этом, как пишет ТАСС, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

По его словам, управление атаками на российские интернет-ресурсы, как правило, ведется из центров в США и Евросоюзе

«Они [центры] имеют четкую локализацию для сохранения полного контроля над их функционированием. Около трети центров управления бот-сетями находится на территории США», — пояснил он.

Большинство кибератак на Россию нацелены на добычу данных о технологиях в оборонной, атомной промышленности и ракетостроении, отметили в НКЦКИ.