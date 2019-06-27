Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма «Дылда»

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма режиссера Кантемира Балагова "Дылда" со 113 страниц в интернете, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"На основании определений судов специалистами Роскомнадзора направлены уведомления владельцам интернет-ресурсов с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям отечественного фильма "Дылда", премьера которого состоялась в мае 2019 года, — говорится в сообщении. — Меры принимаются в отношении 113 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи".

"Дылда" — вторая полнометражная картина Балагова. Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.

Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI (ФИПРЕССИ) Международной федерации кинопрессы.