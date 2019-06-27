Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма «Дылда» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Кинокомпания Пионер
Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма режиссера Кантемира Балагова "Дылда" со 113 страниц в интернете, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"На основании определений судов специалистами Роскомнадзора направлены уведомления владельцам интернет-ресурсов с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям отечественного фильма "Дылда", премьера которого состоялась в мае 2019 года, — говорится в сообщении. — Меры принимаются в отношении 113 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи".
"Дылда" — вторая полнометражная картина Балагова. Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.
Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI (ФИПРЕССИ) Международной федерации кинопрессы.
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор: девять VPN-сервисов не намерены присоединяться к федеральной информсистеме Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе "Википедии" Роскомнадзор намерен завести новое административное дело против Google
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Кантемир Балагов , Роскомнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»156
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России316
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу180
В Москве завоняло47
МИД уполномочен заявить: кто заменит Захарову118
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Происшествия
00:31
«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»
В мире
00:33
Появилось видео потопа в Сибири
Погода Общество
03:38
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу
В мире
01:24
Замену пистолету Макарова впервые показали в деле
Оружие Армия
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
03:58
Почему Россия победила в ПАСЕ
Политика Статьи
01:24
Москвичей сдует ветер и побьет град
Погода Новости Москвы
04:52
Отельеры выдвинули властям Грузии ультиматум
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение