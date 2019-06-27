Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе «Википедии» 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: © AP Photo/Eric Risberg
Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
"Сбои в работе Википедии наблюдаются с 08:38 по времени Восточного побережья США [03:38 мск]", — сказано на сайте сервиса.
Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии и других стран Европы, в том числе России.
Больше всего пользователи жалуются на проблемы с работой сайта (86%) и авторизацией (13%).
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор: девять VPN-сервисов не намерены присоединяться к федеральной информсистеме Роскомнадзор намерен завести новое административное дело против Google ФСБ не обращалась в Роскомнадзор с претензиями в адрес "Яндекса"
Интернет , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные США отслеживают российский фрегат в Гаване7
Россияне назвали свои слабости4
Раскрыта дата встречи Путина и Трампа8
Умер актер из сериалов «Сверхъестественное»
Как космонавт будет управлять роботом «Федором» на МКС1
Видео
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение