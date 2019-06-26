Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор пригрозил заблокировать девять VPN-сервисов 

Rambler News Service + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов, не соблюдающих требования российского законодательства, рассказал журналистам глава регулятора Александр Жаров.
«Нам уже понятно, что девять VPN-сервисов выполнять требования закона не будут. Что дальше будем делать — не скажу, поскольку пока закон предполагает только одно действие — блокировку», — сообщил Жаров.
Он подчеркнул, что закон не уточняет конкретных сроков реагирования на нарушения.
«Время подходит. Закон не предписывает Роскомнадзору конкретных сроков реагирования», — сообщил он.
В конце марта Роскомнадзор направил владельцам десяти VPN-сервисов требование о необходимости подключения к федеральной государственной информационной системе для получения доступа к реестру заблокированных на территории России ресурсов, сообщала пресс-служба ведомства.
«Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Согласно Федеральному закону "Об информации.. " указанные сервисы обязаны подключиться к ФГИС Роскомнадзора в течение 30 рабочих дней с момента направления требований», — отмечали в пресс-службе.
Rambler News Service: последние новости
Почта Mail.ru откажется от использования паролей Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании Источники: «Лаборатория Касперского» предложила госорганам свою мобильную ОС
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Александр Жаров , Роскомнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США направили России ноту протеста94
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ47
Зеленский сделал первое назначение в Крыму366
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать3
Зеленский потянулся к стандартам НАТО9
Видео
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Политика
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
01:16
Зеленский потянулся к стандартам НАТО
Армия Войска
05:16
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Политика
00:32
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя
Происшествия Криминал
00:13
МВД показало предполагаемых убийц Шабтая Калмановича
Криминал Происшествия
01:09
Пока вы спали: ПАСЕ решает судьбу России
В мире
02:22
Зеленский сделал первое назначение в Крыму
Украина В мире
02:32
Солнцев нелестно высказался о Хлебниковой
Шоу-бизнес
04:54
Вода в Байкале отравлена
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение