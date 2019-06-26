Роскомнадзор пригрозил заблокировать девять VPN-сервисов

Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов, не соблюдающих требования российского законодательства, рассказал журналистам глава регулятора Александр Жаров

«Нам уже понятно, что девять VPN-сервисов выполнять требования закона не будут. Что дальше будем делать — не скажу, поскольку пока закон предполагает только одно действие — блокировку», — сообщил Жаров.

Он подчеркнул, что закон не уточняет конкретных сроков реагирования на нарушения.

«Время подходит. Закон не предписывает Роскомнадзору конкретных сроков реагирования», — сообщил он.

В конце марта Роскомнадзор направил владельцам десяти VPN-сервисов требование о необходимости подключения к федеральной государственной информационной системе для получения доступа к реестру заблокированных на территории России ресурсов, сообщала пресс-служба ведомства.

«Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Согласно Федеральному закону "Об информации.. " указанные сервисы обязаны подключиться к ФГИС Роскомнадзора в течение 30 рабочих дней с момента направления требований», — отмечали в пресс-службе.