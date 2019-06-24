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Россию атаковал опасный вирус 

Рамблер 50 минут назад
Международная компания Group-IB выявила вирус-шифровальщик, который способен заставлять компьютеры пользователей производить криптовалюту, а также увеличивает трафик на веб-сайты. Вирус маскируется под письма российских компаний, пишет сегодня РИА «Новости».
По данным Group-IB, которые приводит издание, в июне было обнаружено более 1,1 тысяч писем, содержащих вирус Troldesh, всего же во II квартале 2019 года их число превысило шесть тысяч.
Письма с вирусом отправляются якобы с почтовых ящиков автодилеров, авиакомпаний и от СМИ. При этом, по данных экспертов, отправителей всех писем не имеют к реальным компаниям никакого отношения и подделаны.
В свою очередь, по данным «Российской газеты» центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендовал жителям России внимательно относиться ко всем входящим письмам: не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не открывать вложенные архивы.
"Обычно крупные компании не отправляют архивы с файлами, а просто прикладывают их к письму. Поэтому, если вам пришло письмо с архивом, с большой долей вероятности это вирусная атака. Удалите письмо, не открывая вложения", — пояснил руководитель центра Антон Куканов.
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Интернет , Видео , Наука и техника , РИА Новости , "Российская газета"
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