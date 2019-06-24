Россию атаковал опасный вирус

Международная компания Group-IB выявила вирус-шифровальщик, который способен заставлять компьютеры пользователей производить криптовалюту, а также увеличивает трафик на веб-сайты. Вирус маскируется под письма российских компаний, пишет сегодня РИА «Новости».

По данным Group-IB, которые приводит издание, в июне было обнаружено более 1,1 тысяч писем, содержащих вирус Troldesh, всего же во II квартале 2019 года их число превысило шесть тысяч.

Письма с вирусом отправляются якобы с почтовых ящиков автодилеров, авиакомпаний и от СМИ. При этом, по данных экспертов, отправителей всех писем не имеют к реальным компаниям никакого отношения и подделаны.

В свою очередь, по данным «Российской газеты» центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендовал жителям России внимательно относиться ко всем входящим письмам: не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не открывать вложенные архивы.