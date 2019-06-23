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Зеленскому предложили разрешить «ВКонтакте» 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Петиция об отмене запрета пользования российскими сайтами и социальными сетями появилась на сайте президента Украины. Речь идёт об «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru.
По словам авторов петиции, введённый в 2017 году запрет является ограничением свободы человека. Они заявили, что украинцы имеют право самостоятельно выбирать, с кем общаться. Кроме того, многие граждане имеют родственников в России и других странах.
Петиция была зарегистрирована 20 июня и набрала за три дня 426 голосов. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трёх месяцев, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил, что президент страны Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии.
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Интернет , Наука и техника , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Яндекс , Mail.ru Group , РИА Новости
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