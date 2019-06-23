Зеленскому предложили разрешить «ВКонтакте»

Mail.ru. Петиция об отмене запрета пользования российскими сайтами и социальными сетями появилась на сайте президента Украины . Речь идёт об «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Яндекс»

По словам авторов петиции, введённый в 2017 году запрет является ограничением свободы человека. Они заявили, что украинцы имеют право самостоятельно выбирать, с кем общаться. Кроме того, многие граждане имеют родственников в России и других странах.

Петиция была зарегистрирована 20 июня и набрала за три дня 426 голосов. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трёх месяцев, передаёт РИА Новости.