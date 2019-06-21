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Найдена опасная уязвимость в электронной почте 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания Microsoft рассказала об уязвимости, выявленной в приложении Outlook для Android. Информация о баге была опубликована на официальном сайте корпорации.
По данным разработчиков, уязвимость была найдена в парсинге писем — автоматической системе их сортировки в зависимости от установленных пользователем настроек. Прислав юзеру на почту определенный текст, злоумышленник мог получить доступ к его данным, как только адресат откроет письмо с внедренным в него вредоносным кодом.
Баг затрагивает версии Outlook для Android до 3.0.88. Microsoft заверила, что в настоящее время уязвимость устранена.
Ранее в июне стало известно о том, что 89 процентов мобильных приложений оказались уязвимы к удаленным хакерским атакам.
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Интернет , Наука и техника , Microsoft
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