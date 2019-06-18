Instagram сильно упростит восстановление аккаунтов после взлома

Руководство Instagram наконец озаботилось многочисленными жалобами пользователей, которые с трудом восстанавливают свои аккаунты после хакерского взлома — теперь процедура возвращения профиля будет упрощена. Тем временем, в Штатах не утихают призывы к «расчленению» больших IT-корпораций, к которым относится и компания Facebook, купившая Instagram в 2012 году.

Если ваш аккаунт в Instagram взломали, то еще не все потеряно. Фотохостинг объявил, что начал тестирование встроенной в приложение процедуры восстановления аккаунта, которая не только поможет быстрее вернуть профиль, но и усложнит злоумышленникам сам взлом, сообщает Engadget.

Новая система задаст пользователю ряд вопросов, которые смогут подтвердить его личность, например, изначальный электронный адрес (если хакер его сменил) или номер телефона. Затем юзер получит шестизначный код для восстановления аккаунта.

Этот метод поможет вернуть профиль владельцу, даже если злоумышленники поменяют все контактные данные на новые, чтобы усложнить восстановление.

Пока доподлинно неизвестно, будет ли система внедрена для всех пользователей Instagram, но ее цель очевидна — свести процедуру возвращения украденного профиля до нескольких шагов внутри самого приложения вместо того, чтобы связываться со службой безопасности, которая и так перегружена запросами.

В январе 2019 года портал Mashable сообщил о том, что тысячи недовольных пользователей Instagram жалуются на невозможность оперативно вернуть взломанный аккаунт.

По словам взломанных юзеров, процесс восстановления аккаунта очень трудный и медленный и вызывает не меньше стресса, чем сам взлом.

После того как пользователь заявляет о взломе профиля, ему приходит электронное письмо с просьбой записать на листе бумаги некий код и сделать с ним селфи либо предоставить администрации данные, которые были использованы при регистрации аккаунта. После этого техническая команда должна проверить подлинность информации, подтвердить личность пользователя и вернуть ему аккаунт.

При этом администрация Instagram не уточняет, что процесс восстановления профиля может занять недели и даже месяцы.

Некоторые пользователи не выдерживают такого длительного ожидания и вообще отказываются от своих аккаунтов и использования Instagram.

Факт того, что с текущей системой нужно что-то делать, подтвердил и глава Instagram Адам Моссери.

«Это определенно та сфера, в которой нам следует приложить усилия. В настоящий момент мы работаем над тем, как облегчить жизнь людям, которые хотят вернуть свои аккаунты. Мы сообщим, как только появятся новости», — заявил Моссери в своем твиттере.

Отдельную категорию пользователей составляют так называемые инфлюэнсеры, блогеры, которые зарабатывают на жизнь с помощью Instagram. Такие люди желают вернуть себе аккаунт как можно скорее, чтобы не терять доходы. Тем не менее, учитывая неторопливый темп обработки запросов на восстановление профиля, некоторые из взломанных блогеров прибегают к помощи других хакеров, которые за вознаграждение возвращают аккаунты гораздо быстрее, чем сам Instagram.

«Я потратил трое суток, чтобы связаться с техподдержкой Instagram, но так и не смог ничего от них добиться. Я звонил сотни раз и еще столько же писем отправил», — заявил один из пострадавших блогеров.

Его «коллега» подтверждает, что Instagram не сделал ничего, чтобы ему помочь, кроме того, что отправил большое количество автоматизированных сообщений.

Обоим помог некий хакер, который вернул аккаунты, но не стал раскрывать подробностей операции. Он лишь заявил о том, что взломал устройства злоумышленников, похитивших аккаунты, чтобы добыть информацию о новых паролях.

Попытки помочь пользователям и тем самым замотивировать их остаться в Instagram могут быть частью стратегии Facebook и ее генерального директора Марка Цукерберга , чья компания переживает не лучшие времена. Мало того, что инвесторы социальной сети уже давно призывают лишить Цукерберга поста председателя совета директоров Facebook, так и американские сенаторы и конгрессмены требуют «расчленения» крупных IT-корпораций.

Так, кандидат в президенты США Элизабет Уоррен официально заявила, что в случае ее избрания, она «разрушит» Кремниевую долину.

«Двадцать пять лет назад Facebook, Google и Amazon не существовали. Теперь они входят в список самых богатых и узнаваемых компаний мира. Это хорошая история, которая также служит напоминанием того, почему правительство должно ломать монополии и продвигать свободную конкуренцию», — пишет политик.

По ее словам, в современном мире у техкомпаний слишком много власти, которая имеет влияние и на экономику, и на общество, и на демократию.

«Они прошлись бульдозером по конкуренции, использовали нашу частную информацию для выгоды и ввели правила игры, которые вредят всем остальным. В процессе они нанесли ущерб малому бизнесу и задушили инновации», — заявила Элизабет Уоррен.