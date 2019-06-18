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WhatsApp восстановил работу после сбоя в ряде стран 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи WhatsApp из ряда стран сообщили о восстановлении работы мессенджера после сбоя, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться с 2.02 мск, пиком жалоб пользователей на сбои в работе WhatsApp было 581 обращение, в настоящее время Downdetector не регистрирует ни одной жалобы.
Ранее сообщалось, что 79% пользователей WhatsApp жаловались на проблемы с доставкой и получением сообщений, 18% — на проблемы с соединением.
О проблемах в работе WhatsApp, в частности, сообщали жители Европы (Испании, Великобритании, Германии и Италии), а также Латинской Америки (Бразилии, Перу, Колумбии и Мексики).
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Интернет , Наука и техника
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