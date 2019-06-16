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Пакистанский министр «превратился» в котика во время пресс-конференции 

ТК «Звезда» + ещё 3 29 минут назад
Фото: PTI Khyber Pakhtunkhwa Facebook
Во время трансляции пресс-конференции правительства в Facebook лица политиков закрыл фильтр с кошачьими мордочками.
Трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в официальном сообществе PTI Khyber Pakhtunkhwa в Facebook произвела фурор в соцсети. Но не из-за своего содержания, а из-за ошибки местного smm-менеджера, пишет «360».
В то время, как министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи обсуждал текущую работу в регионе с коллегами, он внезапно из госслужащего превратился в котенка. Местный сммщик во время трансляции не уследил, как включился фильтр, который закрыл лица политиков изображениями кошачьей мордочки с ушами и усами.
© Twitter
Пользователи Facebook тут же начали делать скриншоты происходящего, снабжая веселыми комментариями.
© Twitter
«Правительственная команда менеджеров соцсетей считает, что у нас в кабинете появилась кошка!» — написал журналист Мансур Али Хан.
«Вы не сможете превзойти это! Пресс-конференция правительства Хайбер-Пахтунхвы на Facebook с кошачьим фильтром», — заметила журналистка Наила Инаят.
«О господи… Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — удивилась Аммара Ахмад.
«Они такие милые!» — согласилась Мехвиш Башир.
Позже видео с фильтрами было удалено со страницы. Неизвестно, уволили ли кого-нибудь после инцидента, но пакистанский министр Шаукат Али Юсафзаи теперь точно стал мировой знаменитостью.
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