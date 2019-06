S&P исключила Facebook из индекса социально ответственных компаний

Компания S&P Dow Jones Indices исключила Facebook из индекса S&P 500 ESG Index (Environmental & Socially Responsible Index), оценивающего крупнейшие компании по критериям экологической, социальной ответственности и управления. В рамках очередной проверки экологическая ответственность Facebook получила оценку 82 из 100, социальная — всего 22, а управление — только 6.

За слабыми показателями компании стоит «недостаток прозрачности в том, почему Facebook собирает определенные данные пользователей и делится ими», сообщил глава S&P по вопросам социальной ответственности и управления Рид Стедмен.

«Это создает неопределенность в том, насколько ответственно Facebook относится к защите личных данных и справляется с процессами управления рисками», — пояснил он.

За последнее время произошло несколько крупных скандалов, связанных с личными данными пользователей Facebook. В начале прошлого года издания The New York Times и The Guardian опубликовали результаты журналистского расследования о незаконном использовании личных данных пользователей соцсети. Они опирались на показания специалиста по анализу данных Кристофера Вайли, бывшего сотрудника частной компании Cambridge Analytica, специализирующейся на проведении избирательных кампаний в интернете и работавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. По словам Вайли, еще в 2014 году Cambridge Analytica использовала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, полученные без их разрешения. Это позволило создавать индивидуальные портреты американских избирателей и манипулировать их мнением с помощью политической рекламы.

В марте компания сама сообщила о том, что пароли сотен миллионов пользователей хранились в незашифрованном виде, и их мог увидеть и прочесть любой из сотрудников корпорации. При этом речь шла как о пользователях самой соцсети, так и сервиса Instagram, который принадлежит Facebook. Это выяснилось «в ходе обычной проверки безопасности».

В апреле записи миллионов пользователей Facebook были найдены в облачных хранилищах Amazon, сообщало агентство Bloomberg. Например, цифровая платформа Cultura Colectiva, базирующаяся в Мехико, открыто хранила 540 млн записей пользователей Facebook, включая идентификационные номера, комментарии, отзывы и имена учетных записей.