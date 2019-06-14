Сбой произошёл во «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на перебои в работе социальной сети. Сбой подтвердил ресурс downdetector.

По его информации, 72% юзеров испытывают трудности с основным сайтом, 19% — с вкладкой «Сообщения», а 8% не могут войти в учётную запись. Перебои достигли пика в 9:00 по московскому времени.