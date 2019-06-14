Международный день блогера отметят «в офлайне»

Свой неформальный праздник блогеры всего мира отмечают 14 июня в 15-й раз. В этот день многие авторы онлайн-дневников стараются встретиться «в офлайне».

Идея праздника родилась в 2004 году. Тогда несколько сотен человек из более чем 40 стран, которые вели онлайн-дневники, решили, что им нужен свой день.

В Москве День блогера отметят в парке «Зарядье». Он начнётся в 10 утра тренировкой с чемпионкой по художественной гимнастике Самирой Мустафаевой. А Айза Анохина и Карина Нигай расскажут о модных тенденциях этого лета.

Кроме того, эксперты дадут советы о первых шагах в сфере видеоблогерства. Все желающие смогут узнать, как писать сценарии к роликам, создать свой YouTube-канал и делать научно-популярные видеозарисовки.