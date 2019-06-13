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«ВКонтакте» разрешила продажу групп и пабликов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила продажу групп и публичных страниц. Об этом компания заявила в официальной группе «ВКонтакте для сообществ».
«Мы знаем, что Вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц — и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как Вам это угодно. Поэтому мы снимаем запрет на продажу сообществ и обновляем пункты 5.13.2 и 6.3.13 в правилах «ВКонтакте»», — сказано в заявлении компании.
Представители соцсети также предупредили, что пользователи сами несут ответственность за сделки по продаже пабликов и групп. Для того, чтобы избежать мошенничества, компания рекомендует подключать к продажам юристов.
Важно, что передачу прав может осуществлять только истинный владелец сообщества, поэтому «ВКонтакте» рекомендует перед сделкой оговорить с другими администраторами паблика или группы все условия, так как кто-то из них может считать владельцем страницы себя.
Кроме того, представители соцсети советуют совершать сделку с заключением договора, который нужно составить, распечатать и подписать. Своя копия документа должна остаться у каждого участника сделки. Полный список рекомендация компания разместила по прикрепленной к посту ссылке.
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Интернет , Наука и техника , Технологии
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