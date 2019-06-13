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Сенаторы США потребовали от ФБР отчитаться о расследовании приписываемых России кибератак 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские сенаторы-демократы Рон Уайден (от штата Орегон) и Эми Клобушар (от штата Миннесота) потребовали от ФБР представить отчет о расследовании приписываемых России кибератак в отношении компании, разрабатывавшей программное обеспечение для выборов, сообщило в среду агентство Associated Press (AP).
Законодатели направили соответствующий запрос директору ФБР Кристоферу Рею. Уайден и Клобушар добиваются предоставления к 12 июля информации о предпринятых ведомством действиях.
По сведениям агентства, речь идет о базирующейся в штате Флорида компании VR Systems. Она разрабатывала программное обеспечение для компьютерной техники, применявшейся в ряде штатов при проведении выборов президента США в 2016 году.
Утверждение о том, что некие хакеры, пользовавшиеся поддержкой властей РФ, осуществили кибератаки на компанию, работающую в указанной сфере, приводятся в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера. Он с мая 2017 года в течение почти двух лет проводил расследование о приписываемом РФ вмешательстве в выборы и пришел к выводу, что хакерам перед выборами удалось внедрить вредоносное программное обеспечение в системы компании.
Название фирмы в докладе не уточнялось. Как отмечает AP, представители VR Systems ранее признали, что Мюллер имел в виду именно ее. Как подчеркивается в публикации, они настаивали, что хакерам так и не удалось в итоге внедриться в ее системы. Руководство VR Systems заявляло, что следов взлома ее систем не обнаружили, в частности, эксперты американской компании FireEye, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Уайден и Клобушар требуют, чтобы представители ФБР сообщили, изучили ли они компьютерные сервера VR Systems, а также оборудование с ее программным обеспечением, которое, предположительно, работало с неполадками во время выборов 2016 года. Сенаторы рассчитывают, что ФБР пояснит, ознакомлено ли оно с выводами специалистов FireEye и какие действия намерено предпринять перед предстоящими в 2020 году в США президентскими выборами.
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Комментарии
Интернет , Технологии , Роберт Мюллер , Рон Уайден , ФБР , Associated Press , США
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