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WhatsApp решил судиться c пользователями 

Lenta.ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: Jon Nazca / Reuters
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.
«Начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг», — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях. При этом WhatsApp намерен искать доказательства такой деятельности и за пределами собственной платформы.
В пример WhatsApp приводит ситуацию, когда некая компания публично заявляет о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.
Как сообщает Sky News, обновление появилось вскоре после объявления компании о планах запустить систему денежных переводов между пользователями мессенджера по примеру китайской соцсети WeChat. Отправка денег между пользователями WhatsApp в тестовом режиме уже осуществляется в Индии.
Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp стали жертвами новой фишинговой атаки. Они получали письмо с якобы предложением получить премиум-аккаунт в сервисе Spotify.
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