Эксперт объяснил, как иски WhatsApp к пользователям повлияют на россиян

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал решение руководства WhatsApp предъявлять иски пользователям, сообщает телеканал "360".

Он рассказал, что компания вряд ли сможет предъявить иски к россиянам, потому что владельцем мессендежра является компания Facebook, которая не переносила серверы в Россию и не имеет здесь юридического лица.

"То есть, пока юридического лица у них нет, судиться они теоретически смогут с российскими гражданами только от имени иностранного юридического лица", — сказал Зыков.

Однако он отметил, что исключать такого развития событий не стоит из-за того, что Facebook "активно ведет политику против вмешательства России в выборы". При этом он привел в пример случай, когда компания подала в суд на новозеландскую организацию за накрутку лайков в Instagram.

Зыков добавил, что такими действиями Facebook, скорее всего, хочет показать, что защищает своих пользователей, потому что в противном случае пользователи будут уходить на другие платформы.

Ранее WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования. Указывалось, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях.