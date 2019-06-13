Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт объяснил, как иски WhatsApp к пользователям повлияют на россиян 

РИА Новости + ещё 30 1 час назад
Фото: Jon Nazca / Reuters
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал решение руководства WhatsApp предъявлять иски пользователям, сообщает телеканал "360".
Он рассказал, что компания вряд ли сможет предъявить иски к россиянам, потому что владельцем мессендежра является компания Facebook, которая не переносила серверы в Россию и не имеет здесь юридического лица.
"То есть, пока юридического лица у них нет, судиться они теоретически смогут с российскими гражданами только от имени иностранного юридического лица", — сказал Зыков.
Однако он отметил, что исключать такого развития событий не стоит из-за того, что Facebook "активно ведет политику против вмешательства России в выборы". При этом он привел в пример случай, когда компания подала в суд на новозеландскую организацию за накрутку лайков в Instagram.
Зыков добавил, что такими действиями Facebook, скорее всего, хочет показать, что защищает своих пользователей, потому что в противном случае пользователи будут уходить на другие платформы.
Ранее WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования. Указывалось, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Комментарии
Интернет , Владимир Зыков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия восстановит отношения с Украиной170
«Зеленский — это катастрофа»44
США переименовали Киев6
Додон обвинил противников в подготовке его убийства
Трамп готов принять от РФ компромат на своих соперников7
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение