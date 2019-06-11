Назван самый популярный пользователь Instagram

Британская социально-мониторинговая платформа подсчитала, кому в соцсети ставят больше всего реальных, а не накрученных лайков.

Аналитическая платформа Hype Auditor выяснила, кто является самым популярным пользователем соцсети Instagram. Британские специалисты с помощью специальной программы проанализировали профили звезд, имея возможность подсчитать, сколько лайков им поставили реальные люди, а сколько — накручено ботами.

Так, на первом месте по количеству лайков от реальных пользователей оказалась американская певица и актриса Селена Гомес. У нее — 152 миллиона фолловеров, которые оставляют ей в среднем 3,6 миллиона отметок «Нравится» за один пост. При этом большинство поклонников Селены живут в Индии (14%), и 58% из них — женщины, пишет The Sun.