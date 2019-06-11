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Назван самый популярный пользователь Instagram 

ТК «Звезда» + ещё 7 57 минут назад
Фото: Reuters
Британская социально-мониторинговая платформа подсчитала, кому в соцсети ставят больше всего реальных, а не накрученных лайков.
Аналитическая платформа Hype Auditor выяснила, кто является самым популярным пользователем соцсети Instagram. Британские специалисты с помощью специальной программы проанализировали профили звезд, имея возможность подсчитать, сколько лайков им поставили реальные люди, а сколько — накручено ботами.
Так, на первом месте по количеству лайков от реальных пользователей оказалась американская певица и актриса Селена Гомес. У нее — 152 миллиона фолловеров, которые оставляют ей в среднем 3,6 миллиона отметок «Нравится» за один пост. При этом большинство поклонников Селены живут в Индии (14%), и 58% из них — женщины, пишет The Sun.
На втором месте расположилась модель Кайли Дженнер, у которой такое же количество лайков — 3,6 миллиона за пост. Третий в списке — футболист Криштиану Роналду. У него подписчиков еще больше, чем у Селены Гомес (более 170 миллионов), однако «лайкают» его посты в среднем 2,8 фолловеров.
Далее расположились Лионель Месси (2,4 миллиона лайков), Бейонсе (2,3 миллиона лайков), Ким Кардашьян (1,6 миллиона лайков), Ариана Гранде (1,1 миллиона лайков), Джастин Бибер (1,5 миллиона лайков) и Дуэйн «Скала» Джонсон (1,2 миллиона лайков).
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Интернет , Шоу-бизнес , Лионель Месси , Джастин Бибер , Криштиану Роналду , КИМ КАРДАШЬЯН
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