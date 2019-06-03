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Сервисы Google вернулись к нормальной работе 

РИА Новости + ещё 4 27 минут назад
Фото: © AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Сервисы Google, в том числе Google Cloud, G Suite и YouTube, вернулись к нормальной работе, сообщается на сайте Google Cloud Platform.
Ранее в работе этих сервисов наблюдались перебои, снизилась производительность приложений. Издание Verge отмечало, что также наблюдались сбои в работе Snapchat, Gmail, Viber, Nest, Discord и других сервисов.
"Проблема перегрузки сети в восточной части США, оказывавшая влияние на Google Cloud, G Suite и YouTube, была решена для всех затронутых пользователей по состоянию на 16.00 по тихоокеанскому времени США (2.00 мск)", — сообщается на сайте.
Уточняется, что инцидент с Google Cloud был полностью исчерпан в 16.56 (2.56 мск), а сбои в работе сервиса облачных вычислений Google Compute Engine удалось ликвидировать в 16.45 (2.45 мск).
В компании намерены провести внутреннее расследование этой проблемы и сделать необходимые улучшения, чтобы предотвратить или свести к минимуму повторение в будущем такого рода ситуаций.
По данным сайта Down Detector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, перебои в работе YouTube и Google Cloud наблюдались почти по всему миру. Так, у пользователей возникли проблемы в США, в странах Латинской Америки и Европы, на Ближнем Востоке, а также в некоторых районах Азии.
При этом, 73% пользователей Google Cloud пожаловались на работу облачных сервисов, 18% испытали проблемы со входом, 8% зафиксировали проблемы с работой сайта. Кроме того, 42% пользователя YouTube выявили проблемы при просмотре видео, у 29% плохо работал сайт, а 27% испытали проблемы со входом.
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Интернет , Google , США
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