Видео с хвостатым фитнес-тренером взорвало Сеть

Пользователи отметили, что им бы тоже не помешал такой тренер.

В Сети появилось видео, на котором тренировку в спортивном зале для пришедших проводит золотистый ретривер.

На кадрах видно, как собака лежит в центре зала, выполняя упражнение «Велосипед». Вокруг животного этот элемент повторяют десятки людей.

Пользователи отметили, что им бы тоже не помешал такой тренер.

«У него дела лучше, чем у меня. По крайней мере, он тренируется! А я нет», — пишет Ana Rosa.

«Что вы пытаетесь продемонстрировать, стараясь изо всех сил? Он явно лучший в этом спортзале», — добавил Hyperactive Assassin.