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Видео с хвостатым фитнес-тренером взорвало Сеть 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пользователи отметили, что им бы тоже не помешал такой тренер.
В Сети появилось видео, на котором тренировку в спортивном зале для пришедших проводит золотистый ретривер.
На кадрах видно, как собака лежит в центре зала, выполняя упражнение «Велосипед». Вокруг животного этот элемент повторяют десятки людей.
Пользователи отметили, что им бы тоже не помешал такой тренер.
«У него дела лучше, чем у меня. По крайней мере, он тренируется! А я нет», — пишет Ana Rosa.
«Что вы пытаетесь продемонстрировать, стараясь изо всех сил? Он явно лучший в этом спортзале», — добавил Hyperactive Assassin.
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