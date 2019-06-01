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Apple решила отказаться от iTunes, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes, сообщает агентство Bloomberg.
Программу, по данным агентства, заменят на самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов вместе с выходом macOS 10.15.
"Будут запущены три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts — для замены iTunes. Это соответствует стратегии медиа-приложений Apple на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут управлять своими гаджетами Apple через приложение Music", — пишет Bloomberg.
Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019, которая стартует 3 июня.
Плеер iTunes впервые появился в 2001 году. С его помощью пользователи компьютеров Mac слушали музыку и подкасты, смотрели фильмы и ТВ-шоу. Кроме того, он использовался для синхронизации информации на устройствах Apple.
Ранее Apple после четырехлетнего перерыва представила во вторник новый портативный мультимедийный проигрыватель седьмого поколения iPod touch, который сохранил дизайн прошлых моделей, значительно улучшив свои характеристики.
В пресс-релизе, который приводится на сайте компании, отмечается, что iPod touch теперь использует чип A10 Fusion (собственная разработка процессора Apple, впервые показанная в iPhone 7 и 7 Plus в 2016 году), который обеспечивает более высокую производительность. Кроме того, в новом проигрывателе появилась возможность совершать групповые звонки, используя технологию FaceTime.
Новинка не получила ни Touch ID, ни Face ID, сохранив дизайн прежней модели и механическую кнопку "Домой".
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Комментарии
Интернет , Видео , Гаджеты , Тим Кук , Apple , Bloomberg
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