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Портал в Хогватс: оптическая иллюзия поставила в тупик пользователей Сети 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: Обсудим Новости!,Youtube
В Сети разгадывают новую оптическую иллюзию с исчезающими машинами.
Пользователи Сети разгадывают новую оптическую иллюзию. На кадрах опубликованных в Интернете видно, что одной из китайских автодорог транспортные средства поворачивают и, проезжая под опорными конструкциями, испаряются.
Некоторые пользователи шутят, что перед ними ни что иное, как портал в Хогвартс или в Нарнию.
Однако один из посмотревших видео людей сумел понять, что происходит. Он пояснил остальным: на переднем плане, справа внизу, находится крыша дома, и человек снимает с нее. А на заднем плане перекресток. Так, машины не попадают в параллельный мир, а всего лишь обзор на них перекрывает крыша.
«Вот так вот, взял и сломал я все колдовство», — подытожил пользователь.
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