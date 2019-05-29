Портал в Хогватс: оптическая иллюзия поставила в тупик пользователей Сети

В Сети разгадывают новую оптическую иллюзию с исчезающими машинами.

Пользователи Сети разгадывают новую оптическую иллюзию. На кадрах опубликованных в Интернете видно, что одной из китайских автодорог транспортные средства поворачивают и, проезжая под опорными конструкциями, испаряются.

Некоторые пользователи шутят, что перед ними ни что иное, как портал в Хогвартс или в Нарнию.

Однако один из посмотревших видео людей сумел понять, что происходит. Он пояснил остальным: на переднем плане, справа внизу, находится крыша дома, и человек снимает с нее. А на заднем плане перекресток. Так, машины не попадают в параллельный мир, а всего лишь обзор на них перекрывает крыша.