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Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что злоумышленники знакомятся с подростками в социальных сетях, устанавливают с ними доверительный контакт, а затем просят их сообщить свой номер телефона и код из смс для якобы регистрации на портале, потому что их собственный гаджет сломан.
Как объяснили в пресс-службе Альфа-банка, после того, как жертва сообщает код, номер регистрируют в сервисе мобильных денежных переводов. Мошенник получает доступ к личному кабинету и переводит все находящиеся на балансе деньги на свой номер.
Кроме того, если на номере подключен автоплатеж — услуга, при которой баланс автоматически пополняется с банковской карты — деньги крадут небольшими суммами до обнуления счета. Вернуть их почти невозможно, добавили в банке.
По словам юриста Дмитрия Константинова, ни сотовый оператор, ни банк, не могут препятствовать краже денег таким способом. «Они просто выполнили свои обязательства по договору и предоставили необходимые меры защиты счета, а клиент передал средства управления ребенку и не научил ими пользоваться», — отметил он.
В январе россияне массово пожаловались на телефонных мошенников, которые крадут деньги с банковских карт. Злоумышленники представляются сотрудниками несуществующих финансовых организаций, предлагают предоставить владельцу карты ее реквизиты и назвать сумму на ее счету. После этого средства выводят через сервисы переводов денег.
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Интернет , Альфа-банк
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