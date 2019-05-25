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Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года. Причина достаточно веская — проблема с освобождением частотного спектра. Об этом сообщило РИА «Новости».
Заявление Марков сделал в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Он напомнил, что в городах с населением больше миллиона человек сеть 5G должна начать функционировать в 2022 году. Эта дата прописана в федеральном проекте «Информационная инфраструктура».
«Но вопрос очень сложный, потому что свободного спектра в базовом диапазоне 3,4-3,8 ГГц недостаточно, и сейчас по факту приходится выбирать между задачами силовых ведомств и задачами развития технологии 5G в стране. Поэтому сдвиг в реализации возможен, но, я думаю, не больше чем на год», — произнес Дмитрий Марков.
Он добавил, что начало разворачивания сетей 5G в 2022 году будет «хорошим и сбалансированным шагом для России. На данный момент фрагментарно 5G есть в Соединенных Штатах и некоторых других странах.
»Но я надеюсь, что мы сможем быть в первой десятке стран, которые развернули полноценные сети, и сможем избежать ошибок первого этапа», — отметил Марков.
В настоящее время нет модели развития сетей 5G. Операторы считают, что ими должен быть занят диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он уже используется спецслужбами и военными.
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Интернет , Дмитрий Марков
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