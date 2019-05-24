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Названы ситуации для перехода Рунета в автономный режим 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Три вида угроз станут причиной отключения российского сегмента Интернета от глобальной Сети. Они перечислены в проекте постановления правительства, подготовленном Минкомсвязи РФ.
Каждая из угроз получит три уровня опасности — низкий, средний или высокий. Об этом говорится в документе Минкомсвязи, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Возможными рисками названы: «Угроза целостности сетей» (когда пользователи не могут передавать друг другу информацию), «Угроза устойчивости сетей» (когда частично перестаёт работать техническое оборудование или происходят «воздействия природного и техногенного характера») и «Угроза безопасности функционирования сетей» (когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа).
Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на устойчивую работу связи в случае угрозы из-за рубежа. Согласно документу, в случае отключения Рунета от глобальной Сети, централизованное управление сетью связи общего пользования будет осуществлять Роскомнадзор.
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Комментарии3
Интернет , Владимир Путин , Роскомнадзор , Минкомсвязи РФ
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