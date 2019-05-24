Названы ситуации для перехода Рунета в автономный режим

РФ. Три вида угроз станут причиной отключения российского сегмента Интернета от глобальной Сети. Они перечислены в проекте постановления правительства, подготовленном Минкомсвязи

Каждая из угроз получит три уровня опасности — низкий, средний или высокий. Об этом говорится в документе Минкомсвязи, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Возможными рисками названы: «Угроза целостности сетей» (когда пользователи не могут передавать друг другу информацию), «Угроза устойчивости сетей» (когда частично перестаёт работать техническое оборудование или происходят «воздействия природного и техногенного характера») и «Угроза безопасности функционирования сетей» (когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа).