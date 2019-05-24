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ЧС и внешнее воздействие: названы угрозы Рунету 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Угрозы интернету в России могут возникнуть в вопросах целостности, устойчивости и безопасности его функционирования, гласит проект постановления правительства, разработанный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект касается утверждения положения о проведении учений по обеспечению функционирования рунета.
Согласно положению, учения — это совокупность «организационных, технических и тактических» мероприятий, в ходе которых участники будут выполнять задачи «в условиях конкретной ситуации возникновении угроз».
Среди вероятных угроз в Минкомсвязи упоминают угрозы целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета на территории России.
Угрожать целостности рунета может, например, невозможность установки соединения или передачи информации между пользователями, устойчивости — чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, безопасности — внешнее или внутреннее информационное воздействие.
Комментарии116
Интернет , Видео , Минкомсвязи РФ
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