ЧС и внешнее воздействие: названы угрозу Рунету

Угрозы интернету в России могут возникнуть в вопросах целостности, устойчивости и безопасности его функционирования, гласит проект постановления правительства, разработанный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект касается утверждения положения о проведении учений по обеспечению функционирования рунета.

Согласно положению, учения — это совокупность «организационных, технических и тактических» мероприятий, в ходе которых участники будут выполнять задачи «в условиях конкретной ситуации возникновении угроз».

Среди вероятных угроз в Минкомсвязи упоминают угрозы целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета на территории России.

Угрожать целостности рунета может, например, невозможность установки соединения или передачи информации между пользователями, устойчивости — чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, безопасности — внешнее или внутреннее информационное воздействие.