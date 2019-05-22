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Кабмин поддержал досудебную блокировку живодёрских сайтов 

News.ru + ещё 5 22 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Правительство поддержало законопроект, предлагающий ввести досудебную блокировку живодерского контента в интернете. Россия является основным поставщиком такого рода информации в Сети.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — цитирует РИА Новости соответствующее заключение кабмина.
Как заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, разработанная им законодательная инициатива позволяет в досудебном порядке блокировать материалы, содержащие сцены жестокого обращения с животными.
Россия является сейчас основным поставщиком этого контента, причём в международном масштабе, особенно в азиатские страны, где он пользуется популярностью, — отметил Бурматов.
Законопроектом предусматриваются поправки, позволяющие Роскомнадзору блокировать живодёрский контент также, как и «экстремистский». В ближайшее время документ должны обсудить на заседании законопроектной комиссии «Единой России», а затем внести в Госдуму.
Как писал News.ru, ранее правительство дало положительное заключение на законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид.
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Комментарии
Интернет , Владимир Бурматов , Роскомнадзор , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости
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