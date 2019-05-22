Правительство поддержало законопроект, предлагающий ввести досудебную блокировку живодерского контента в интернете. Россия является основным поставщиком такого рода информации в Сети.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — цитирует РИА Новости соответствующее заключение кабмина.
Как заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, разработанная им законодательная инициатива позволяет в досудебном порядке блокировать материалы, содержащие сцены жестокого обращения с животными.
Россия является сейчас основным поставщиком этого контента, причём в международном масштабе, особенно в азиатские страны, где он пользуется популярностью, — отметил Бурматов.
Законопроектом предусматриваются поправки, позволяющие Роскомнадзору блокировать живодёрский контент также, как и «экстремистский». В ближайшее время документ должны обсудить на заседании законопроектной комиссии «Единой России», а затем внести в Госдуму.
Как писал News.ru, ранее правительство дало положительное заключение на законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид.