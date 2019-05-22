Кабмин поддержал досудебную блокировку живодёрских сайтов

Правительство поддержало законопроект, предлагающий ввести досудебную блокировку живодерского контента в интернете. Россия является основным поставщиком такого рода информации в Сети.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — цитирует РИА Новости соответствующее заключение кабмина.

Как заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов , разработанная им законодательная инициатива позволяет в досудебном порядке блокировать материалы, содержащие сцены жестокого обращения с животными.

Россия является сейчас основным поставщиком этого контента, причём в международном масштабе, особенно в азиатские страны, где он пользуется популярностью, — отметил Бурматов.

Законопроектом предусматриваются поправки, позволяющие Роскомнадзору блокировать живодёрский контент также, как и «экстремистский». В ближайшее время документ должны обсудить на заседании законопроектной комиссии «Единой России» , а затем внести в Госдуму.

Как писал News.ru, ранее правительство дало положительное заключение на законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид.