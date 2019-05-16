Эпоха жадности: за что Дуров обругал WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью — по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки. Накануне стало известно, что в WhatsApp найдена опасная уязвимость, позволяющая злоумышленникам заражать телефон вредоносным ПО.

Создатель Telegram Павел Дуров не смог пройти мимо недавнего скандала с WhatsApp и опубликовал заявление под заголовком «Почему WhatsApp никогда не будет безопасным». Речь идет о найденной в мессенджере, принадлежащем Facebook, опасной уязвимости, с помощью которой хакеры устанавливали на смартфоны жертв шпионское программное обеспечение.

«Мир шокирован новостями о том, что WhatsApp превращает любой телефон в жучок. Все, что находится на вашем смартфоне, включая фотографии, электронные письма и сообщения, было доступно злоумышленникам только потому, что вы установили себе WhatsApp. Меня же эти новости не удивили. В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что они столкнулись с похожей проблемой — видеозвонок с помощью мессенджера позволял хакеру получить доступ ко всем вашим данным», — пишет Павел Дуров.

«Каждый раз, когда WhatsApp устраняет критическую уязвимость в приложении, на нее месте появляется новая. Все их проблемы с безопасностью очень удобны для проведения слежки, так как они работают как бэкдоры», — заявил руководитель Telegram.

При этом Дуров отмечает, что WhatsApp и его материнская компания Facebook могли быть вынуждены установить бэкдоры в свои приложения по указанию ФБР

Бизнесмен признался, что понимает желание спецслужб иметь бэкдоры для борьбы с терроризмом, но дело в том, что они могут быть также использованы преступниками или авторитарными правительствами.

«Неудивительно, что диктаторам нравится WhatsApp. Отсутствие мер безопасности позволяет им шпионить за собственным народом, поэтому WhatsApp находится в свободном доступе в России или Иране, где Telegram запрещен властями», — сообщил Дуров.

Создатель Telegram также рассказал о том, что еще семь лет назад сообщения в WhatsApp пересылались в виде незашифрованного текста.

«Три года назад WhatsApp объявил о внедрении оконечного шифрования, чтобы «третьи лица не могли читать сообщения». Эта новость совпала по времени с агрессивной кампанией, заставляющей пользователей бэкапить все их переписки в облаке. При этом WhatsApp не сообщил пользователям, что во время бэкапа их сообщения больше не защищены оконечным шифрованием, а значит доступны как хакерам, так и правоохранительными органам», — заявил Павел Дуров.

Он также напомнил, что в прошлом году основатели WhatsApp покинули Facebook из-за несогласия с вопросами безопасности пользователей.

«Они скорее всего связаны договорами о неразглашении, поэтому не могут обсуждать бэкдоры публично, не рискуя при этом своим состоянием или свободой. Однако, они ранее признались в том, что «продали приватность своих юзеров»», — подчеркивает глава Telegram.

Речь идет об интервью сооснователя мессенджера WhatsApp Брайана Эктона, который рассказал о конфликте с Марком Цукербергом и причинах ухода из его компании. Как оказалось, причиной ухода сооснователя WhatsApp стало нежелание монетизировать мессенджер, на чем настаивал Цукерберг.

Кроме того, Facebook неохотно согласился на оконечное шифрование, встроенное в WhatsApp, что для Эктона было необходимым условием, обеспечивающим приватность пользователей.

В своем интервью Брайан Эктон несколько раз называет себя «продажным» и критически оценивает свои действия. По его словам, он и другой основатель мессенджера Ян Кум согласились продать WhatsApp Цукербергу в 2014 году, так как он предложил огромную сумму денег:

«Он сделал нам предложение, от которого мы не могли отказаться».

«Я продал приватность своих пользователей за большую выгоду. Я сделал выбор и пошел на уступки. И мне приходится жить с этим каждый день», — заявил Эктон.

В конце своего послания Дуров призывает отказаться от WhatsApp в пользу Telegram, чтобы сохранить приватность, и совместными усилиями противостоять агрессивному маркетингу от Facebook, который стремится стать монополистом рынка.

«Эпоха жадности и лицемерия закончится. Начнется эпоха свободы и приватности. Она гораздо ближе, чем вы думаете», — заключил Дуров.