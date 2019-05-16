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Дуров раскритиковал WhatsApp за открытость данных пользователей для западных спецслужб 

ТАСС + ещё 27 6 часов назад
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp за уязвимости в сфере безопасности, которые позволяют западным спецслужбам получать доступ к личным данным пользователей. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в среду на платформе для ведения онлайн-дневников Telegraph.
"Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая", — написал Дуров.
По его словам, "запустить приложение для безопасной связи из США нелегко".
"За неделю, проведенную нашей командой в США в 2016 году, было три попытки взлома со стороны ФБР, — отметил он. — Представьте себе, как могут навредить 10 лет в такой обстановке". "Все их проблемы с безопасностью хороши для слежки и выглядят и работают как бэкдоры", — уверен Дуров.
Бэкдоры — программы скрытого удаленного администрирования. Такой дефект алгоритма намеренно встраивается разработчиком и позволяет получить несанкционированный доступ к данным. "В отличие от Telegram WhatsApp не публикует исходный код, поэтому у специалистов по безопасности нет возможности легко проверить, есть ли в его коде бэкдоры", — указал Дуров.
"WhatsApp намеренно запутывает файлы своих приложений, чтобы никто не смог их тщательно изучить. WhatsApp и его материнская компания Facebook, возможно, даже потребовали установить бэкдоры", — предположил он, отметив, что такое указание могло исходить в том числе от ФБР.
13 мая газета Financial Times сообщила, что неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в WhatsApp. Для атаки были уязвимы устройства на платформах iOS и Android.
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Комментарии7
Интернет , Видео , Наука и техника , Павел Дуров , ФБР , Daily Telegraph , Financial Times , США
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