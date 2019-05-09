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Осьминог «засосал» лицо блогерши за попытку укуса: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Осьминог настолько сильно присосался к лицу блогерши, что в момент отрывания его от лица оттягивал кожу пострадавшей.
Девушка-блогер из Китая случайно стала жертвой нападения агрессивного осьминога, которого попыталась съесть. При этом очевидцами инцидента стали зрители прямого эфира, который вела жительница КНР.
В начале ролика девушка лишь начинает подозревать, что что-то пошло не так — озверевший осьминог, которого блогерша хотела съесть живьем, начал яростно присасываться щупальцами к ее лицу.
После этого блогерша пугается не на шутку и пытается оторвать млекопитающее от лица, но осьминог вступает в борьбу. В результате, спустя мгновения мучений, девушке удается избавить от осьминога, но на ее лице остается «след» борьбы — на щеке выступает кровь.
Кадры «схватки» были опубликованы на YouTube. При этом сам осьминог настолько сильно присосался к лицу блогерши, что в момент отрывания его от лица оттягивал кожу пострадавшей.
Многие комментаторы отметили, что девушка сама спровоцировала конфликт и «заслуживает этого».
«Она пыталась съесть осьминога, и осьминог тоже пытался съесть ее», — заключили они.
Недавно еще один конфуз произошел вблизи берегов Новой Зеландии — один из трэвел-блогеров решил покататься в компании друзей на каяках и снять все это на камеру. Однако в какой-то момент рядом с плавательным средством из-под воды возник морской котик, который с размаху швырнул в лицо мужчине живого осьминога.
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Интернет , Видео , Китай
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