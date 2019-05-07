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Apple и Google удалили три украинских аналога Tinder 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: Reuters
Apple и Google по требованию Федеральной торговой комиссии США удалили три аналога сервиса для знакомств Tinder — FastMeet, Meet24 и Meet4U — от украинского разработчика Wildec в связи с опасностью приложений для детей, говорится в заявлении регулятора.
«К 3 мая 2019 года Apple и Google удалили приложения из своих онлайн-магазинов, однако обновлённые версии приложений вновь могут появиться в App Store и Google Play — но только для взрослых», — отмечается в заявлении.
По мнению американского регулятора, приложения позволяют детям создавать открытые профили для знакомств. Таким образом, взрослые, включая сексуальных маньяков, могут использовать эти приложения для общения с несовершеннолетними, а благодаря сбору геоданных пользователей в реальном времени — искать детей по возрасту и местоположению.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Apple , Google , США
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