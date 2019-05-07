Microsoft встроила Internet Explorer в свой браузер Edge

Microsoft выпустила Edge в 2015 году на замену Internet Explorer (компания прекратила поддерживать все версии старого браузера, кроме 11). Новая версия браузера будет поддерживать следующие функции:

IE mode (режим Internet Explorer) — позволит запускать Internet Explorer в отдельной вкладке Edge. Будет досутпен для корпоративных пользователей, чтобы те могли запускать сервисы, созданные для Internet Explorer, в современном браузере.

Новые инструменты приватности — позволят выбрать один их трех режимов: неограниченный (Unrestricted), сбалансированный (Balanced) и строгий (Strict). От выбора зависит, насколько действия пользователя в интернете будут видны рекламодателям.

Коллекции — инструмент для сбора, хранения и структурирования контента из интернета. Позволяет также делиться им и интегрировать с приложениями Office.

Microsoft также показала новую интерактивную веб-платформа Fluid Framework для совместной работы над материалами.

Платформа позволяет объединять или разделять элементы разнородного контента — например, из браузера и офсиных приложений. В платформу можно интегрировать виртуальных помощников, например, для перевода текста или поиска подходящих изображений.