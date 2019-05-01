«Сталингулаг» верифицировали в Telegram

Telegram-канал «Сталингулаг» сообщил, что создатель мессенджера Павел Дуров отметил канал значком верификации.

Автор «Сталингулага» отметил, что это было сделано в знак его поддержки, а также поблагодарил Дурова.

«Насколько мне известно, это первый случай в истории русскоязычного телеграма», — говорится в сообщении.

Однако канал «Телеграм-маркетинг» опроверг эту информацию, приложив скриншот Telegram-канала компании «Яндекс» со значком верификации.

Ранее сообщалось, что у родственников предполагаемого создателя Telegram-канала «Сталингулаг» прошли обыски: его якобы обвинили в телефонном терроризме. Представители правоохранительных органов эту информацию не прокомментировали.