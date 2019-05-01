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«Сталингулаг» верифицировали в Telegram 

Lenta.ru 27 минут назад
Telegram-канал «Сталингулаг» сообщил, что создатель мессенджера Павел Дуров отметил канал значком верификации.
Автор «Сталингулага» отметил, что это было сделано в знак его поддержки, а также поблагодарил Дурова.
«Насколько мне известно, это первый случай в истории русскоязычного телеграма», — говорится в сообщении.
Однако канал «Телеграм-маркетинг» опроверг эту информацию, приложив скриншот Telegram-канала компании «Яндекс» со значком верификации.
Ранее сообщалось, что у родственников предполагаемого создателя Telegram-канала «Сталингулаг» прошли обыски: его якобы обвинили в телефонном терроризме. Представители правоохранительных органов эту информацию не прокомментировали.
Анонимный Telegram-канал «Сталингулаг» создан в апреле 2016 года. В настоящее время у него 307 тысяч подписчиков. В июле 2018 года принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что владельцем анонимного Telegram-канала является уроженец Дагестана Александр Горбунов. Сам он эту информацию не прокомментировал.
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Комментарии
Интернет , Видео , Александр Горбунов , Григорий Березкин , Павел Дуров , Яндекс , МВД , РБК
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