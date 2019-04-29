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Социологи рассказали об активности россиян в сфере благотворительности 

РИА Новости + ещё 3 14 часов назад
Фото: Fotolia / alimyakubov
Деньги на благотворительность через интернет переводит около 11 миллионов россиян, к таким выводам пришли аналитики Яндекс. Кассы и Data Insight. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.
"Около 11 миллионов человек в России отправляют онлайн-переводы на благотворительные и краудфандинговые проекты. Это около 15% российских пользователей интернета 14-54 лет", — подсчитали аналитики.
Краудфандинг — это сбор пожертвований или средств на осуществление конкретного проекта или реализацию какой-либо идеи с помощью специальных сайтов в интернете.
Примерно 80% пользователей намерены продолжать переводить деньги на добрые дела и интересные проекты. Почти все, кто отправляет переводы через благотворительные и краудфандинговые платформы, — это активные пользователи интернета, которые оплачивают товары и услуги через соцсети, мессенджеры, сайты объявлений, сервисы для совместных покупок и через другие площадки.
При этом количество тех, кто организует сборы пожертвований с помощью онлайн-платформ, составляет около 400 тысяч человек — это меньше 1% пользователей интернета в России.
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Интернет , Общество , Социология , РИА Новости
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